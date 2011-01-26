В Луцке ввели туристический сбор

В Луцке введен туристический сбор.

Как передает УНИАН, такое решение приняли сегодня на очередном заседании сессии депутаты городского совета Луцка.

Ставка сбора установлена в размере 1% стоимости всего периода проживания за вычетом налога на добавленную стоимость.

Согласно решению, плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию Луцка и получающие (потребляющие) услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством оставить место пребывания в указанный срок. Однако от сбора освобождаются лица, прибывшие в командировку, инвалиды, дети-инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также лица, прибывшие по путевкам и курсовками в санатории и пансионаты.

Взимание туристического сбора осуществляется налоговыми агентами, а именно: администрациями гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для приезжих и другими учреждениями гостиничного типа, санаторно-курортными учреждениями, а также квартирно-посредническими организациями, предусмотрено в решении.

Налоговые агенты взимают сбор во время предоставления услуг, связанных с временным проживанием, и указывают сумму оплаченного сбора отдельной строкой в счете или квитанции на проживание.