Янукович уволил 13 замруководителей ведомств

Президент Украины Виктор Янукович соответствующими указами провел ряд кадровых изменений уровня заместителей ведомств p>

В частности Президент отстранил: strong> p>

Татьяну Прис от должности заместителя Председателя Государственного комитета архивов Украины согласно пункта 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины p>

Ивана Варгу от должности первого заместителя Председателя Национального агентства экологических инвестиций Украины p>

Виталия Демянюка от должности заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами p>

Николая Стеблинского от должности заместителя Председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию p>

Сергея Баулина от должности первого заместителя Генерального директора Национального космического агентства Украины p>

Виталия Хилюка от должности заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины p>

Виталия Зубрия от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины p>

Валерия Жалдака от должности заместителя Председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу - начальника управления операционного обеспечения p>

Ольгу Музычук от должности заместителя Председателя Государственного комитета архивов Украины p>

Вадима Сысюка от должности заместителя Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта p>

Сергея Глущенко от должности заместителя Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта p>

Ивана Дробота от должности заместителя Председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины p>

Олега Овчарука от должности первого заместителя Председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины p>

Бориса Жебривского с должности первого заместителя Министра образования и науки Украины p>