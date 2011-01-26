Первый национальный начнет в 2011-м спутниковое вещание

Первый национальный телеканал Украины начнет спутниковое вещание в открытом доступе в начале текущего года.

Об этом РБК-Украина сообщила первый заместитель председателя Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Оксана Головатенко.

Головатенко проинформировала, что сегодня НТКУ еще не получила лицензии на вещание спутниковой версии Первого национального «Первый Ukraine», поскольку Кабинет министров Украины еще не утвердил порядок начисления лицензионного сбора.

«На сегодня в спутниковой трансляции Первый национальный канал работает в тестовом режиме, но в дальнейшем трансляция будет в свободном доступе и бесплатная», - отметила Головатенко.

Также она добавила, что гендиректор НТКУ Егор Бенкендорф заверил Нацтелерадио, что международная версия Первого национального «ни в коем случае не будет каналом с платным доступом, поскольку он создается с целью доступа большего количества зрителей во всех странах мира».

Напомним, что на сегодняшний день Первый национальный ведет спутниковую трансляцию в кодированном режиме.