5 канал, TVi и СТБ проиграли еще один суд за частоты

Высший административный суд отказал 5 каналу, ТВi и СТБ в удовлетворении их кассационных жалоб по поводу отобранных частот.

Соответствующее постановление коллегия судей объявила 26 января, передает «Украинская правда».



Этим постановлением оставлено без изменений постановление Киевского апелляционного суда.

Постановление вступает в силу с момента оглашения и может быть пересмотрено Верховным судом Украины.

Генеральный директор ТВi Николай Княжицкий и представитель 5 канала в суде Татьяна Малашенкова заявили о намерении в дальнейшем обжаловать решение ВАСУ в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.

Как известно, Киевский апелляционный суд признал противоправным решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 об определении победителем конкурса на частоты 5 канала и ТВi.