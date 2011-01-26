Крымская организация Компартии призвала коммунистов всех стран осудить КПУ

Крымская организация Компартии призывает коммунистические партии бывшего СССР отреагировать на сотрудничество КПУ с крупным бизнесом.

Об этом говорится в обращении к международному коммунистическому сообществу, передает «Украинская правда».

В частности, обращение направлено компартиям Армении, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

«Мы обращаемся к вам как членам международного коммунистического движения СКП-КПСС, способным реально повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг крымской республиканской организации КПУ, остановить руководство Компартии Украины, вставшее на путь оппортунизма, предательства интересов трудового народа, пресмыкательства перед олигархами, представителями различных буржуазных партий», - сказано в обращении.

Крымская организация также призвала международное сообщество не доверять распространяемой и, по ее мнению, недостоверной информации об исключенном из фракции КПУ депутате Рады, экс-руководителю крымской организации Леониде Граче.

«Мы верим, что международное коммунистическое сообщество само в состоянии разобраться в той грязи и наветах, которые навесили на крымскую организацию и ее лидера Грача оппортунистические руководители КПУ во главе с перерожденцем, «горбачевым» украинского разлива Петром Симоненко», - сказано в обращении.

Согласно обращению, сложившаяся ситуация ослабляет КПУ и наносит непоправимый вред компартиям стран СНГ.

Напомним, 11 декабря 2010 года объединенный пленум ЦК и центральной контрольной комиссии партии освободил Грача от должности первого секретаря крымского рескома за нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии.

16 декабря президиум центрального комитета КПУ исключил Грача из партии, а также из фракции КПУ в парламенте.

Грач попросил принять его обратно, однако получил отказ.