Тимошенко подала в ГПУ повторное ходатайство о визите в Брюссель

Следователем Генпрокуратуры передано повторное ходатайство о предоставлении Юлии Тимошенко разрешения на осуществление визита в Брюссель по приглашению европейских политиков.

Соответствующие документы передал в среду адвокат Тимошенко Богдан Ференц, передает «Украинская правда».

Как известно, предыдущий отказ следователей был связан с ненадлежащим, по их мнению, оформлением документов для удовлетворения ходатайства для выезда за пределы Украины.

«Ответ, мы считаем, по формальным основаниям следователем нам дан негативен. Он считает, что не осуществлен перевод и неподобающе оформлены документы, хотя общеизвестным является факт самого приглашения, и речь идет, что текст выполнен на английском языке, но, насколько нам известно, в структуре аппарата Генпрокуратуры есть достаточно специалистов по английскому языку», - пояснил он.

«Сегодня на имя Генпрокурора подано заявление о том, чтобы он в порядке прокурорского надзора обязал следователя вернуться к пересмотру этого ходатайства и, кроме этого, нами добавлено и в переводе, и нотариально заверенные документы, удостоверяющие сам факт приглашения Тимошенко в Брюссель», - добавил адвокат.

Ференц отметил, что, согласно закону, ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней, но он не исключает, что разбирательство будет осуществлено и в более сжатые сроки.

«Я думаю, что послезавтра вопрос будет решен. Завтра в 14 часов - следственное действие», - сообщил адвокат.

При этом Ференц заверил, что Тимошенко выполнит любое решение следователя.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу следователь является самостоятельной фигурой, и он все вопросы решает, поскольку он ей выбирал меру пресечения о подписке о невыезде, соответственно, может разрешать выезд за пределы заданной географической точки», - уточнил адвокат.

«Если не согласится, Тимошенко является законопослушной и будет выполнять. Это право, а не обязанность следователя, но и Тимошенко, и я - мы не видим оснований для того, чтобы отказать», - добавил он.