5 канал переоформил лицензию на вещание

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о переоформлении лицензии на вещание ООО «ТРК «Экспресс-Информ» («5 канал») в связи с изменением состава редакционного совета и места нахождения передатчиков в Шостке, Кременчуге, Славутиче и в Умани.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, соответствующее решение принято сегодня на заседании этого регуляторного органа.

Кроме того, Нацсовет принял решение относительно переоформления лицензий на вещание ООО «ТРК «НБМ-Радио» в связи с изменением фактического адреса и места нахождения двух передатчиков: в Симферополе и в Севастополе.