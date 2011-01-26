Кабмин уволил представителей в КСУ и парламенте

Кабинет Министров Украины освободил Владимира Вознюка от должности постоянного представителя правительства в Конституционном суде Украины в связи с переходом на другую работу.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 54-р от 26 января 2011 г.

Также Кабмин освободил Николая Билоблоцкого от выполнения обязанностей представителя правительства в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 55-р от 26 января 2011 г.

Кроме того, правительство распоряжениям № 52-р от 26 января 2011 г. освободило Ивана Ткаченко от должности представителя правительства в Верховной Раде в связи с переходом на другую работу.