В Давосе открылся 41-й Всемирный экономический форум

В Швейцарии начался 41-й Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Как передает УНИАН, в Давос для участия в пятидневном форуме, который будет проходить 26-30 января, прибыли 35 глав государств и правительств. В целом, правительственные, бизнесовые делегации и делегации влиятельных международных организаций насчитывают около 2,5 тысячи представителей.

В этом году темой ВЭФ будут «Общие нормы для новой реальности».

Как заявляют организаторы, участники обсудят актуальные вопросы, возникшие для человечества, по которым необходимо найти понимание для улучшения международного сотрудничества на глобальном уровне.

Сегодня в Швейцарию для участия в мероприятиях ВЭФ прибыл Президент Украины Виктор Янукович. В частности, он примет участие в 7-м Украинском ланче, который состоится в рамках форума. Также в Швейцарии Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций и финансовых учреждений.

Планируются встречи с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Польши Брониславом Коморовским и другими лидерами.