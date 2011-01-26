Турция поможет крымским татарам построить школу

Турция продолжит программу оказания помощи в приобретении или строительстве жилья для репатриантов, начатую при бывшем президенте страны Сулеймане Демиреле, а также приложит усилия для увеличения в Крыму школ с обучением на крымско-татарском языке.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, сообщили УНИАН в пресс-служба меджлиса.

В частности, Эрдоган поручил президенту Турецкого агентства международного сотрудничества и развития (TІKA) принять меры, чтобы к 1 сентября была сдана в эксплуатацию недостроенная школа в микрорайоне Фонтаны в Симферополе, для завершения которой требуется 27 млн. грн., а также выполнить основные работы по строительству школы в Бахчисарае.

«Президент TIKA Мусса Кулаклыкая заверил премьер-министра, что поручение будет непременно выполнено, если не будет каких-либо препятствий со стороны украинских властей», - говорится в сообщении.