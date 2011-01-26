Медведев: С утра читаю отзывы о себе – возникает желание позвонить в Кремль

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что он спокойно относится к критике.

«Я на чем себя поймал? Я с утра открываю интернет через известный прибор и читаю отзывы о России, правительстве России, о себе лично. Сразу хорошо просыпаешься – сон уходит», – рассказал Медведев, выступая на открытии экономического форума в Давосе.

«Но с другой стороны, возникает желание быстро ответить на что-то – через Twitter, снять трубку и позвонить в администрацию, развеять какие-то неверные представления, – продолжил президент. – А потом я откладываю это в сторону. Потому что не надо суетиться. Надо действовать четко и осмотрительно. В любом случае правда всегда пробьет себе дорогу».

По информации «Газета.ру»