ПАСЕ критикует Украину за неисполнение решений Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы критикует Украину за ненадлежащее исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Ассамблея в среду заслушала доклад на эту тему Христоса Пургуридеса и приняла по итогам обсуждения соответствующую резолюцию, передает «Украинская правда».

В ней отмечается, что анализ исполнения решений, проведенный в девяти странах, выявил серьезные нарушения.

«В девяти странах - Болгарии, Греции, Италии, Молдове, Польше, Российской Федерации, Румынии, Турции и Украине происходят весьма тревожные задержки с исполнением решений ЕСПЧ», - констатируется в резолюции Ассамблеи.

В частности, отмечается «хроническое неисполнение решений национальных судебных органов, что широко распространено, в частности, в России и Украине; факты гибели людей и жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также отсутствие реального расследования этих случаев; незаконное содержание под стражей и чрезмерные сроки предварительного заключения, что характерно для Молдовы, Польши, России и Украины».

В резолюции также содержатся рекомендации различным странам.