Янукович объединил Ахметова, Пинчука, Фирташа и Миттала

Президент Виктор Янукович утвердил состав Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на указ Президента.

В совет, кроме Януковича, с согласия должны войти 29 украинских и иностранных бизнесменов.

В частности, среди украинцев приглашены Ринат Ахметов, Вячеслав Богуслаев, Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Александр Ярославский и глава правления «Укрэксимбанка» Николай Удовиченко.

Из России в совет приглашены президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент «Сбербанка России» Герман Греф, президент «Банка ВТБ» Андрей Костин и глава наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

Также в состав совета включены президент компании «Трамп Групп» Эдмонд Трамп, главный исполнительный директор корпорации «Майкрософт» Стив Баллмер, глава Совета директоров компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттал и главный исполнительный директор корпорации «Нестле С.А.» Пол Бюльке.

Кроме того, президент пригласил руководителей Японского банка международного сотрудничества, Швейцарской банковской ассоциации, Европейского банка реконструкции и развития, «Райффайзен Банка Интернациональ АГ», Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты в Украине, компаний «ПрайсвотерхаусКуперс», «Эрнст энд Янг» и др.