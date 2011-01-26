США призвали Египет не мешать демонстрантам и не лезть в интернет

Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Египта не пресекать мирные акции протеста, которые проходят в стране.

Она подчеркнула, что эти демонстрации дают Египту возможность начать широкие реформы, передает Би-би-си.

Помимо этого, она призвала египетские власти не блокировать социальные сети такие, как Facebook и Twitter.

О том, что эти сайты были на некоторое время заблокированы в Египте во время массовых демонстраций сообщил представитель мониторингового центра Гарвардского университета.

Ранее участники массовых акций протеста в двух крупнейших городах Египта - Каире и Суэце - столкнулись с полицией, применившей для разгона демонстрантов резиновые дубинки и слезоточивый газ.