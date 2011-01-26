Прокуратура Польши добивается российских диспетчеров

Военная прокуратура Польши обратилась к России с запросом о возможности допросить диспетчеров аэропорта в Смоленске, дежуривших 10 апреля прошлого года, когда на подлете к аэропорту разбился польский президентский самолет Ту-154.



Представитель военной прокуратуры подчеркнул, что Варшава добивается допроса диспетчеров в качестве свидетелей, передает «Радио Свобода».



Польская сторона возлагает на российских диспетчеров часть ответственности за катастрофу, в которой погибли 96 человек. Утверждается, в частности, что диспетчеры давали экипажу неверную информацию о видимости на аэродроме, высоте и курсе самолета.



В докладе Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы основная ответственность возлагается на пилотов.