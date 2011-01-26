Теракт в Домодедово не имеет отношения к Чечне - Путин

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту «Домодедово», скорее всего, не имеет отношения к Чечне.



Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия, передает «Радио Свобода».



При взрыве 24 января в международном терминале «Домодедово» погибли 35 человек. В больницах остаются свыше 110 пострадавших, многие - в тяжелом состоянии. Тела всех погибших опознаны, остаётся идентифицировать останки предполагаемого смертника.



В Москве и Московской области сегодня - день траура.



В связи с терактом уволены начальник управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев, а также начальник линейного управления «Домодедово» и двое его заместителей.