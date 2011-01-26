Медведеву нравится быть президентом

Президенту Дмитрию Медведеву интересно работать президентом и чувствовать ответственность круглые сутки перед страной и народом.

«Это интересная работа. Кто из президентов считает иначе, обманывает себя. Эта работа дает мобилизацию 24 часа в сутки, ответственность круглые сутки перед страной и людьми, которые тебя избрали», – сказал он, отвечая на вопросы участников всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает «Газета.ру».

«В этом случае всегда можно найти силы, даже если очень устал, страдаешь от джет-лега или когда происходят какие-то неприятные вещи», - пояснил глава государства. – Это интересная и очень важная работа».