Медведев представил в Давосе 10 направлений модернизации России

27 января 2011, 00:29

Президент Дмитрий Медведев представил 26 января в Давосе десять главных направлений модернизации России, которые, по его словам, открывают новые возможности для успешного ведения бизнеса в стране.

Первое – беспрецедентная программа приватизации крупных государственных активов. «Перечень стратегических предприятий сокращен в пять раз, – сказал он. – За три ближайших года будут приватизированы пакеты акций ведущих компаний банковского, инфраструктурного и энергетического секторов на общую сумму в несколько десятков миллиардов долларов».

Второе – создание в ближайшее время специального суверенного фонда, который разделит риски с иностранными инвесторами путем совместных инвестиций в проекты модернизациии.

Третье – развитие российского финансового сектора. «Именно поэтому, хочу объявить, что мы не будем вводить в нем специальные налоги, – сообщил Медведев. – Наоборот, с 1 января отменен налог на доходы от реализации ценных бумаг при осуществлении долгосрочных инвестиций. Мы не намерены дополнительно ограничивать финансовую деятельность, напротив, максимально расширять возможности для финансовых институтов».

Четвертое – создание новых, крупных рынков с едиными правилами регулирования. «Россия уже давно готова к вступлению в ВТО, – напомнил Медведев. – Я рассчитываю, что этот процесс завершится в текущем году, все партнеры мне это обещали. За ним последует присоединение России к ОЭСР».

Пятое – формирование новых возможностей для инновационного предпринимательства и венчурных инвестиций. «Я предложил закон, дающий право университетам открывать предприятия с использованием интеллектуальной собственности, – сказал он. – Таких компаний уже около тысячи, и их число растет с каждым месяцем. В этом году полностью заработает законодательство, делающее удобным венчурное финансирование».

Шестое – программа повышения энергоэффективности. «Любые новые проекты – государственные или частные – будут отвечать современным требованиям к эффективности использования энергии, – заверил он. – Такие стандарты либо уже установлены, либо вскоре будут введены в действие».
Седьмое – использование механизмов трансферта технологий. «Совместная работа и обмен технологиями важны, в том числе, и в оборонной сфере, – заметил Медведев. – Убежден, что в перспективе они создадут новый уровень общей безопасности в мире. Вот почему мы особо приветствуем создание российско-французского консорциума по строительству вертолетоносцев класса «Мистраль».

Восьмое – программа распространения широкополосного интернета по всей России. «Мы готовы предоставить неограниченные возможности для любого законного бизнеса с его использованием, – сказал Медведев. – Самым важным государственным проектом в этой сфере является интеграция банковских и публичных услуг на основе универсальных платежных карт. Это также – серьезный инструмент борьбы с коррупцией».

Девятое – образование. «В современном мире источник силы любой страны и ее способности лидировать в глобальной экономике – это умные, образованные люди, наделенные знанием, воображением и желанием творить, – сказал Медведев. – Специалисты, знающие, как устроен сегодняшний мир и умеющие конкурировать на глобальном уровне, нужны нам как воздух».

Десятое – инфраструктурные проекты. В частности, отметил Медведев, проведение в России крупнейших международных спортивных соревнований – это реальный шанс обновить инфраструктуру, сделать ее удобной для граждан и для торговли. «Все эти проекты будут осуществляться на основе частно-государственного партнерства, и для каждого из них будет найдена выгодная для бизнеса форма работы», – заверил он.

По информации «Газета.ру»

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