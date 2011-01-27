Янукович поедет в Польшу в феврале

Президент Украины Виктор Янукович 3-4 февраля посетит с государственным визитом Польшу.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, Виктор Тихонов во время встречи в Польше с Министром экономики Вальдемаром Павляком выразил убеждение, что государственный визит президента Украины в Польшу станет «мощным толчком активизации двустороннего сотрудничества».

В феврале под патронатом глав двух государств состоится Х Экономический форум «Украина-Польша» и конференция руководителей регионов обеих государств, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.