Данилишин: Гайдук не помогал мне получить политическое убежище

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии,опровергает информацию, что в получении политического убежища ему помог бывший спонсор БЮТ и экс-совладелец «Индустриального союза Донбасса» Виталий Гайдук.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Эта информация не соответствует действительности. Я официально обратился в министерство внутренних дел Чешской Республики, были соответствующие аргументы, предоставленные документы, подтверждающие, что преследование против меня носит политический характер. После моего задержания восемнадцатого октября у меня были представители министерства внутренних дел Чешской Республики, при этом присутствовал мой адвокат, были у меня соответствующие разговоры с представителями правоохранительных органов Чехии. На основе предоставленных фактов, а также их оценок заседали соответствующие комиссии, было принято решение о предоставлении мне политического убежища», - сказал Данилишин.

«Я ни с кем, кроме представителей министерства внутренних дел и своего адвоката не общался», - подчеркнул он.

Интервью читайте скоро на «Главреде».