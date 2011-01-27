В СБУ сказали, что не вмешивались в дело ТВi, 5 канала и СТБ

Служба безопасности Украины не вмешивалась в рассмотрение дела об отмене эфирных лицензий ТВi, 5 канала и СТБ.

«Заявление руководителя телеканала ТВi о том, что глава СБУ будто бы давит на Высший административный суд является безосновательной. Существует определенная законом процедура решения хозяйственных споров и вовлекать в них СБУ – по крайней мере провокационно», - сообщили в пресс-центре СБУ.

«Досадно, что если не хватает юридических аргументов некоторые люди прибегают к откровенной лжи, чтобы выглядеть политическими страдальцами», - заявили в СБУ.

Как известно, гендиректор ТВi Николай Княжицкий после объявления решения суда сообщил, что из собственных источников узнал о телефонном звонке в ВАСУ, который глава СБУ Валерий Хорошковский сделал утром 26 января, накануне вынесения судебного решения по делу.