В Кабмине штат сократят на треть

Админреформа, которую уже ощутили на себе сотрудники министерств и госкомитетов, коснулась и сотрудников секретариата Кабинета министров. В ближайшее время их сократят на треть. По словам пресс-секретаря главы правительства Виталия Лукьяненко, будет сокращено около 800 должностей: «Реально же людей будет уволено меньше: есть незанятые вакансии, есть пенсионеры (по нашим данным, сокращено будет 450—500 человек из примерно 1200 работающих сейчас). При этом людям предлагают другую работу, как можно большее количество сокращенных сотрудников пытаются трудоустроить. Остаются лучшие сотрудники».

Это самая масштабная чистка рядов в здании на Грушевского за 20 лет существования украинского правительства. Лукьяненко подчеркнул, что речь идет не столько о сокращении, сколько о реорганизации, для того, чтобы работать эффективнее. «Поэтому будет существенно изменено распределение функций между теми сотрудниками, которые остаются. Например, создается департамент профессиональной экспертизы, который будет проводить экспертизу всех нормативных актов, которые подаются правительством в Верховную Раду или утверждаются правительством», — пояснил он, сообщает Сегодня.

Кроме того, будет сокращено несколько должностей: представителя Кабмина в ВР, представителя Кабмина в КС, представителя в президентской администрации. «Все остальные подразделения не сокращаются, они реорганизуются», — уточнил Лукьяненко.