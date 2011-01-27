Янукович проведет в Давосе два дня

27-28 января состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, 27 января Янукович примет участие в интерактивной дискуссии, организованной австрийским правительством и Организацией экономического сотрудничества и развития, на тему «От Австрии до Центральной Азии: инвестиции и тенденции конкурентоспособности на следующее десятилетие». Это мероприятие, среди прочего, будет посвящено подготовке регионального саммита ВЭФ по вопросам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии, который состоится 8-9 июня в Вене.

28 января глава украинского государства выступит в Давосе на седьмой украинской ланч-конференции «Старт для изменений». Во время этого традиционного мероприятия планируется в неформальной обстановке - с участием президентов Украины и Польши, ведущих политиков и бизнесменов мира - оценить возможные преимущества от проведения в обеих странах финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.