На сына Луценко могут завести дело

Следователь Генпрокуратуры по делу экс-министра Сергей Войченко требует завести уголовное дело на сына Юрия Луценко — Александра (он, в частности, был вместе с отцом во время инцидента во франкфуртском аэропорту; экс-министр говорил, что он болен раком). Войченко якобы уже написал по этому поводу заявление на имя Генпрокурора Виктора Пшонки.

Так утверждает семья Луценко. «Речь о том, что 6-го января, после заседания Апелляционного суда, на котором было принято решение оставить мужа под арестом, сын якобы угрожал следователю расправой, — говорит Ирина Луценко. — Это неправда. Конечно, мы с Сашкой были невероятно расстроены. Так же, впрочем, как и присутствовавшие там народные депутаты. Они выкрикивали слово «Позор!». Но никаких угроз со стороны Саши в адрес следователя не было. Кстати, сына уже вызывали в Генпрокуратуру. Там он написал объяснительную по поводу заявления Войченко. Судя по всему, власть намерена репрессировать всю нашу семью…».

В Генпрокуратуре эту информацию пока не комментируют, однако, по нашим данным, никакого уголовного дела против сына Луценко еще нет, сообщает Сегодня.