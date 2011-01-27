Вдова Юрия Кравченко: Моему мужу незачем было убивать Гонгадзе

Приведенные экс-генералом Алексеем Пукачом факты о причастности Юрия Кравченко к убийству журналиста Георгия Гонгадзе не выдерживают никакой критики. Об этом газете «Сегодня» заявила вдова экс-министра внутренних дел Татьяна Кравченко.

«Я уверена и могу доказать, что многое, сказанное Пукачем, - откровенная ложь. Например, он утверждает, что получил «преступный приказ» убить Гонгадзе от Кравченко в его служебном кабинете 13 и 14 сентября 2000 года. Я провела собственное расследование, буквально с точностью до минуты восстановив, чем занимался мой муж именно в эти дни. Это абсолютно объективные данные, которые могут подтвердить в суде десятки свидетелей — от бывших сотрудников МВД до экс-президента Украины. Наверное, не только Пукачу будет интересно узнать, что ни 13-го, ни 14-го сентября Юрий Кравченко вообще не появлялся в своем служебном кабинете», - заявила она.

По словам супруги экс-главы МВД, ее муж не имел никакого отношения к убийству Георгия Гонгадзе: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы при его уровне информированности и компетентности давать в кабинете указания кого-то убить, тем более, в присутствии третьих лиц».

«Пора, наконец, отрешиться от навязываемых извне стереотипов и взглянуть правде в глаза. Юрий Кравченко — такая же жертва масштабной операции спецслужб, как и Гонгадзе. Верх цинизма - называть жертву палачом», - заключила Татьяна Кравченко.