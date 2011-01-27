Вдова Кравченко: Слежка за мужем усилилась после заявления Кучмы о преемнике

Кабинет министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко прослушивался, а за ним велась слежка. Об этом газете «Сегодня» заявила вдова экс-министра внутренних дел Татьяна Кравченко. По ее словам, супруг знал об этом.

«Куда бы мы не отправлялись, всюду за нами следовал «хвост». Особенно слежка усилилась после того, как Леонид Кучма сказал, что видит Юру своим преемником, что хочет выдвинуть его в премьер-министры. Можно только представить, сколько влиятельных людей такое признание повергло в шок! Еще бы: во главе Кабмина, а затем и страны мог стать человек, обладавший колоссальным массивом информации о криминальном механизме накопления первичного капитала. Помните, однажды выступая в парламенте, Юрий Кравченко заявил, что немало депутатов связаны с криминальными структурами? И показал с трибуны документ, отражающий схемы преступных связей. Если бы эти схемы стали достоянием прессы, десятки депутатов, чиновников самого высокого ранга вплоть до министров, которые легализовали себя в политике за рэкетирские деньги, оказались бы за решеткой», - считает Татьяна Кравченко.

По ее словам, осуществить мощный удар по сливкам отечественного криминалитета высшее руководство страны не решилось. «А жест Юрия Кравченко, показавшего депутатскому залу документ, способный стать приговором для многих, автоматически сделал его врагом номер один широкого круга лиц, некоторые из которых до сих пор контролируют многие процессы в украинской политике», - подчернула она.

Напомним, экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко был обнаружен мертвым 4 марта 2005 года на даче в элитном поселке «Золотые ворота» в Конча-Заспе под Киевом. В тот день он должен был прибыть на допрос в Генпрокуратуру, в связи с расследованием дела об убийстве редактора интернет-проекта «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Но по официальной версии следствия, покончил жизнь самоубийством, дважды выстрелив себе в голову.