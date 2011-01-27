Тигипко не ждет большого количества голосов, отданных за его партию

Председатель партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко заявил, что не ждет большого количества людей, которые проголосуют за его политическую силу. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«На выборы нужно идти и говорить о том, что ты сделал, какие эффекты это дает, сегодня или даст завтра. Если нет, то для меня лично смысл политики теряется. То есть это критика, это между каплями нужно пробегать, критиковать кого-то и не делать ничего, потому что любая работа вызывает критику», – сказал Тигипко.

«У меня есть надежда, что это может быть оценено, я не жду огромного количества людей, но все равно будут люди», – подчеркнул политик.