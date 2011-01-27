Вдова Кравченко: Расследование может проявить роль Литвина в деле Гонгадзе

Объективное и независимое расследование могло бы проявить роль спикера украинского парламента Владимира Литвина в достаточно неожиданном для многих ракурсе.

Об этом заявила газете «Сегодня» вдова экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко Татьяна.

«Что касается Леонида Даниловича, то я не верю в его причастность к преступному заказу. Потому что, зная многие детали, в том числе и такие, о которых не принято говорить, хорошо понимаю: эта грязная спецоперация была направлена, прежде всего, против президента. Против Леонида Кучмы и его вероятного преемника. По большому счету — против Украины. С Леонидом Даниловичем у нашей семьи до сих пор хорошие, теплые отношения, которые, надеюсь, сохранятся и в дальнейшем. Повторяю, у Юрия Кравченко не было никаких личных мотивов сводить счеты с Гонгадзе, который был выбран лишь потому, что фигурировал в скандальных записях Мельниченко», - заявила она.

Напомним, экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко был обнаружен мертвым 4 марта 2005 года на даче в элитном поселке «Золотые ворота» в Конча-Заспе под Киевом. В тот день он должен был прибыть на допрос в Генпрокуратуру, в связи с расследованием дела об убийстве редактора интернет-проекта «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Но по официальной версии следствия, покончил жизнь самоубийством, дважды выстрелив себе в голову.