Турчинов рассказал, почему БЮТ сокращает свой штат

Первый заместитель председателя партии ВО «Батьківщина» Александр Турчинов подтвердил информацию о сокращении штаба партии. Об этом он сообщил в эфире «5 канала».

По его словам, это происходит из-за того, что сегодня есть опасность для любого бизнесмена финансировать оппозиционные силы.

«Объем финансирования не всегда пропорционален активности политической партии. Безусловно, сегодня есть опасность для любого бизнесмена финансировать, или помогать оппозиции. Потому что налоговые службы, силовые структуры очень жестко отслеживают и терроризируют любых предпринимателей которые пытаются поддерживать оппозиционные силы», – сказал Турчинов.

«Мы не увольняем пресс-секретарей, мы просто вынуждены совмещать должности завотделом информационно-аналитической работы с должностью пресс-секретаря», – добавил политик.

Как сообщалось раньше, у «Батьківщина» Юлии Тимошенко началось сокращение штата. В феврале будут распущены все пресс-службы областных организаций партии.