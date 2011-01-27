После телевидения цензура ожидает газеты, радио и Интернет – Доний

Решение ВАСУ об отмене эфирных лицензий ТВі, «5 канала» и СТБ, является отражением страха власти перед любыми проявлениями оппозиционности в обществе и медиапространстве.

Об этом в эфире телеканала ТВі заявил нардеп от НУНС Олесь Доний.

«В данном случае речь идет не о юридических нормах. Это отношение власти к тому, что она считает оппозиционным каналом. Собственно, ТВі не является оппозиционным каналом, а телеканал просто пытается осветить ситуацию более-менее объективно, дает возможность высказаться всем. Но и это уже не нравится!» – сказал политик.

По мнению Дония, власть будет пытаться подавить свободу слова полностью, с целью создать информационное пространство без альтернативного мнения.

«Я боюсь, что эта цензура, о которой идет речь, придет сначала на телевидение, а потом, следующим шагом будут газеты, радио и Интернет. Предела нет: они сначала попробовали укротить крупные телеканалы, теперь уже очередь дошла до не самых крупных, а дальше они будут доходить даже до уровня районных многотиражек», – отметил Доний.

Он также выразил предположение, что действующий в Украине режим боится ситуации, при которой свободные СМИ смогут доносить до граждан правдивую информацию.

Как сообщалось, накануне Высший административный суд отказал 5 каналу, ТВі и СТБ в удовлетворении их кассационных жалоб по поводу отобранных частот.