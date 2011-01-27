В Москве открыли фотовыставку, посвященную Борису Ельцину (ВИДЕО)

В Москве открылась фотовыставка, посвящённая 80-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, передает «Вести.ru».

Как сообщается, эта дата будет отмечаться 1-го февраля.

В экспозиции представлены сотни фотографий, фрагменты телевизионных выступлений и репортажей.

Все снимки и фрагменты телерепортажей отобраны не из семейной коллекции, а из архивов Дома фотографии и информационных агентств.

«Профессиональных портретов нет, была проблема заставить его позировать», - рассказала дочь Ельцина Татьяна Юмашева.