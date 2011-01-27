Досудебное следствие по делу Луценко завершено - адвокат

Досудебное следствие по делу экс-главы МВД Юрия Луценко завершено.

Об этом сообщил его адвокат Фомин, передает РБК-Украина.

По его словам, накануне, 26 января, против Луценко было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) УК Украины.

Фомин рассказал, что следствие предъявило обвинение Луценко по данному уголовному делу, объединив все три уголовных дела в одно и объявило о завершении досудебного следствия.

«Отныне я и Луценко начинаем знакомство с материалами уголовного дела», - сказал адвокат.

Фомин также считает что Луценко будет находиться под арестом как минимум до конца февраля, как это определил суд, и его не отпустят для ознакомления с материалами уголовного дела, как это было в случае с начальником главного управления культурного наследия КГГА Русланом Кухаренко.