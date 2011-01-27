Янукович хочет не допустить в Украине появления расизма и ксенофобии

Президент Виктор Янукович призывает к недопущению в Украине любых проявлений антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости.

Об этом говорится в его обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, обнародованном на официальном сайте главы государства.

«Нечеловеческая идеология нацистов, построенная на биологической ненависти и услужливой лженауке, свирепая ксенофобия привели к необъятной по масштабам катастрофе - массовому уничтожению людей по национальному признаку», - говорится в обращении Януковича.

«Тревожит, что сегодня, через многие десятки лет после разгрома фашизма, местами в мире поднимает голову его страшный призрак, преследуя людей по религиозному или расовому признаку. Память о миллионах невинных жертв побуждает нас делать все возможное для недопущения в украинском обществе любых проявлений антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости. Отдавая дань памяти жертвам нацизма, призываем всех людей доброй воли к пониманию, взаимному уважению и толерантности», - отметил Президент.