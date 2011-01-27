МВД все еще ищет организаторов взрывов в Кировограде накануне визита Януковича

Милиция до сих пор расследует дело о серии взрывов в Кировограде накануне приезда Президента Украины Виктора Януковича 22 октября прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления МВД в Кировоградской области Олег Витюгов, пишет УНИАН.

По словам Витюгова, следственные действия продолжаются, новых подробностей по делу нет.

Напомним, 22 октября 2010 года в Кировограде накануне приезда Виктора Януковича произошли взрывы возле зданий прокуратуры, милиции и суда. Никто не пострадал, здания не получили существенных повреждений. Министерство внутренних дел объединило в единое производство три уголовных дела, возбужденных в связи со взрывами.