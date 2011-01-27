Украина не спешит согласовывать проекты по обеспечению ЧФ

Москва рассчитывает в ближайшее время получить от Киева предложения по навигационному обеспечению Азовского и Черного морей, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в подкомиссии по вопросам базирования российского ЧФ на территории Украины.

«Украинская сторона должна была в течение прошлого года представить свой вариант документа по совместному навигационному обеспечению мореплавания в Азовском и Черном морях, однако до сих пор этого не сделала. В результате затягивается утверждение этого глобального проекта. Тем не менее, мы рассчитываем получить его в ходе встречи в Киеве», - сказал собеседник агентства, комментируя повестку дня очередного заседания подкомиссии, которое состоится в четверг в украинской столице.

По его словам, члены подкомиссии продолжат работу над нерешенными вопросами по функционированию российского флота на территории Украины. В их числе взаимодействие по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в населенных пунктах, где размещены объекты российского флота; передвижения, связанные с деятельностью частей ЧФ вне мест их дислокации; правовые аспекты нахождения в Украине российских военнослужащих и членов их семей.

Стороны также планируют обсудить сотрудничество в обеспечении экологической безопасности и охраны окружающей среды в местах дислокации Черноморского флота.