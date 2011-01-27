Онопенко едет в Страсбург праздновать начало судебного года

Глава Верховного Суда Украины 26-29 января 2011 года Василий Онопенко будет принимать участие в официальном открытии судебного года в Страсбурге.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ВСУ, Онопенуо едет в Страсбург по приглашению главы Европейского суда по правам человека Жана-Поля Косты.

Отмечается, что целью визита является участие в мероприятиях по случаю празднования официального открытия судебного года. Мероприятия включают семинар «Какими являются пределы эволюционного толкования Европейской конвенции по правам человека?», а также официальную церемонию.

С речью на семинаре выступят президент Европейского суда по правам человека Жан-Поль Коста, судья верховного суда Великобритании баронесса Хейл Ричмонд, первый вице-президент Венецианской комиссии Ян Эрик Хельгесен, генеральный секретарь Института фундаментальных исследований юстиции Франции Антуан Гарапон, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес.