Янукович возглавил список самых бедных президентов в мире

Зарплата Президента Украины Виктора Януковича - одна из самых маленьких среди его коллег.

К такому выводу пришли журналисты украинского Центра журналистских расследований, сравнив доходы руководителей разных стран, сообщает «Левый берег».

Так, по сумме совокупных доходов на третьем месте с конца списка. По официальным данным, глава украинского государства получает почти 30 тыс. долл. США в год и имеет еще 136 тыс. на банковских счетах.

У двух других президентов, опередивших Януковича, зарплата еще меньше: глава Афганистана Хамид Карзай получает 525 долл. зарплаты (всего 6300 долл. в год) и хранит почти 20 тыс. в банке.

На втором месте после Януковича - глава Зимбабве Роберт Мугабе с 18 тыс. долл. зарплаты.

В исследовании журналисты учитывали не только зарплату, но и прочие поступления в бюджеты.

Отметим, общий годовой доход президента США Барака Обамы составил 5,5 млн долл.