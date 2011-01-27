Президент подписал закон о закупке газа

Президент Виктор Янукович подписал закон № 2900-VI от 11 января 2011 года «О внесении изменений в статью 2 закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупок товаров и услуг в сфере естественных монополий и смежных рынков». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Нормативный акт выводит из-под действия закона «Об осуществлении государственных закупок» деятельность по закупке таких товаров как электрическая энергия, ее передача и распределение, природный и нефтяной газ и услуги по его транспортировке, распределению и поставке.