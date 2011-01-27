В Украине есть предпосылки для возникновения терроризма - эксперт

В Украине на сегодняшний день заметен рост напряжения в обществе на почве социальной несправедливости. А это может создать предпосылки для появления экстремистских и террористических тенденций. Об этом заявил экс-начальник штаба Антитеррористического центра СБУ, генерал-майор Владимир Антипенко, пишет «Немецкая волна».

«Системный терроризм в Украине отсутствует, но предпосылки для этого есть. И при условии влияния и инспирирования из-за границы они могут перерасти в стадию системного терроризма», - сказал Антипенко.

Признаками такого системного терроризма эксперт назвал международный характер террористической деятельности и «асимметричные последствия отдельных терактов, которые способны повлечь панику в обществе и спровоцировать политический кризис».

По его словам, в Украине создана мощная антитеррористическая сеть, которая охватывает всю территорию государства. Но применение силы, по мнению Антипенко, должно быть крайней мерой.

«Эффективнее всего предотвратить терроризм в современной Украине поможет возобновление социальной справедливости, а также предоставление активной части населения легитимных механизмов по реализации возможностей зажиточной жизни», - считает Антипенко.

Напомним, народный депутат Украины от НУНС Геннадий Москаль заявил, что взрывы в Макеевке Донецкой области могут быть делом рук власти и использоваться для ужесточения режима в Украине.