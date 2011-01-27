В Харькове избили соратника Тимошенко

В Харькове неизвестные жестоко избили главу фракции «Батькивщины» в Дзержинском районном совете Сергея Друзенко, сообщили в пресс-службе областной парторганизации.

Как сообщается, нападение произошло 25 января около 8:30 недалеко от дома, где проживает экс-депутат.

По словам Друзенко, двое мужчин подбежали сзади и сильно ударили его по голове. Свалив с ног, они стали бить его, пока он не потерял сознание.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Друзенко сделана операция на челюстях.

«Мы призываем городскую власть навести порядок в городе и обращаемся в правоохранительные органы с просьбой провести объективное, честное и всестороннее расследование нападения на представителя «Батькивщины», а также быстрее найти и наказать виновных», - сказано в сообщении партии.