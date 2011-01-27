Азаров требует от Могилева наказать одесского гаишника

Министр внутренних дел Анатолий Могилев должен отреагировать на некорректное высказывание инспектора Одесского городского управления ГАИ об украинском языке.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров, передает УНИАН.

«Министр внутренних дел должен дать соответствующую оценку и сделать выводы в рамках той воспитательной работы, которая проводится в Министерстве внутренних дел», - сказал глава Кабмина.

Напомним, 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ Олександр Швец при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля и назвал украинский язык «телячей мовой».