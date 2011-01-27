Рейтинг Путина достиг исторического минимума

Рейтинги президента и премьер-министра Российской Федерации в январе существенно снизились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», пишет «Би-би-си».

Согласно опросу, деятельность президента Дмитрия Медведева одобряют 69% россиян по сравнению с 75% в декабре, работой премьер-министра Владимира Путина довольны были в декабре 79% россиян, в январе уже 72%.

Уровень одобрения работы Владимира Путина на посту главы правительства достиг исторического минимума, но удержался выше 70 процентов. В 2008 году рейтинг одобрения Путина не опускался ниже 80% - самым низким показателем в 2010 году были 77%.