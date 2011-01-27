Азаров помолился о жертвах Холокоста

Премьер-министр Николай Азаров и члены Кабмина сегодня приняли участие в заупокойном молебне в память о жертвах Холокоста и Второй мировой войны в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры приняли участие. Об этом сообщает УНИАН.

«Сегодня День памяти жертв Холокоста. Мы - руководство, правительство - сегодня специально приехали, чтобы отдать дань памяти жертвам этой бесчеловечной акции уничтожения людей не только еврейского происхождения, но и всех, кто погиб в годы Второй мировой войны», - сказал Азаров в ходе церемонии.

Он отметил необходимость помнить об этих трагических событиях и делать все, чтобы такие трагедии в истории человечества больше никогда не повторялись.

«Эти националистические, фашистские теории не только не имеют права на существование, но и должны государством выкорчевываться со всеми принятыми в государстве цивилизованными методами и средствами», - подчеркнул премьер и попросил всех зажечь сегодня свечи в память о жертвах Холокоста и Второй мировой войны.