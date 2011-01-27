Гриценко предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий

Бывшему председателю и нынешнему депутату Верховного Совета Крыма Анатолию Гриценко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 365 УК - превышение власти или служебных полномочий. Об этом сообщил заместитель прокурора Крыма Олег Лемешев, пишет «Зеркало недели».

Гриценко инкриминируется незаконное изъятие земель военного совхоза «Азовский» (п. Багерово, Ленинского района АРК). По данным следствия, Гриценко, будучи главой Ленинской РГА, в 2004 году совершил действия, направленные на незаконное отчуждение земель площадью 4,8 тыс. га. Сумма ущерба, нанесенного действиями чиновника, оценивается в 23 млн грн.

По данным следствия, незаконно изъятые земли военного совхоза были также с нарушением действующего законодательства переданы в аренду двум хозяйствующим субъектам: частному сельскохозяйственному предприятию «Грант», учредителем и руководителем которого является супруга Гриценко – Ольга Гриценко, а также физическому лицу – частному предпринимателю К.

Напомним, 24 января прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело против бывшего спикера парламента Крыма Анатолия Гриценко по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.