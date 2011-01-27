Янукович обсудил с Генсеком ООН проблемы ядерной безопасности (ФОТО)

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Президент Виктор Янукович обсудил с Генсеком ООН Пан Ги Муном глобальные проблемы ядерной и продовольственной безопасности в мире, передает УНИАН.

Так, Янукович отметил, что для Украины и всего мира остается актуальным вопрос ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, в частности, завершение работ по строительству объекта «Укрытия» и реабилитация зараженных в результате аварии на ЧАЭС территорий.

По его словам, эти вопросы, а также общие проблемы ядерной безопасности в мире будут стоять на повестке дня международной конференции, которая состоится в апреле 2011 года в Киеве под эгидой ООН и будет посвящена 25-й годовщине Чернобыльской трагедии.

В свою очередь Генсек ООН подтвердил, что лично примет участие в конференции.

Стороны также коснулись темы глобального мирового продовольственного кризиса.

Фото пресс-службы Президента Украины