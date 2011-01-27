Чехия наконец ответила на ноту Украины по Данилишину

Сегодня утром Временный поверенный по делам Чехии в Киеве Венцеслав Пивонька передал МИД Украины ответ на ноту украинской стороны по делу экс-министра экономики Богдана Данилишина. Об этом сообщил советник посольства Чехии Милан Екерт, пишет радио «Свобода».

Согласно решению Чешского суда от 13 января, Данилишин получил политическое убежище в Чешской Республике.

Напомним, 25 января пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров сообщил, что Чехия до сих пор не прислала официального ответа на ноту украинского МИД по поводу предоставления политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину. В свою очередь в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что все равно будут настаивать на экстрадиции Данилишина.