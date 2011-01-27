На Луценко давят психологически - Кириленко

Попытки правоохранительных органов завести уголовное дело в отношении сына экс-главы МВД Юрия Луценко свидетельствует о давлении представителей прокуратуры на политика.

Об этом заявил лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, сообщили в пресс-службе политсилы.

«Безосновательно взяв под стражу Юрия Луценко, правоохранительные органы осуществляют психологическое давление на экс-министра, в частности, путем заявлений о возможности открыть уголовное дело против его сына... Маховик политических репрессий в Украине раскручивается все больше...», - говорится в сообщении Кириленко.

«Правоохранительные органы превращаются в Украине в репрессивную машину», - добавил политик.

Как сообщалось, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Сергей Войченко, расследующий дело экс-министра МВД Луценко, требует завести дело на его старшего сына Александра.