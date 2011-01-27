Одесского гаишника уволили за «телячью мову»

Инспектор Одесского городского управления ГАИ, который продемонстрировал неуважение к государственному языку, уволен из органов внутренних дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Напомним, вчера появилась информация и видео, на котором демонстрировалось нежелание инспектора ГАИ города Одессы общаться с водителем на украинском языке. Одновременно работника Госавтоинспекции обвиняли в неуважении к государственному языку (ВИДЕО).

В ходе осуществления проверки выяснилось, что указанные факты подтверждаются.

По результатам проведенной проверки инспектор ГАИ уволен из органов внутренних дел. Одновременно приняты меры дисциплинарного воздействия (от строгого выговора до освобождения от должности) к его руководителям, которые не обеспечили надлежащую профессиональную подготовку старшего сержанта милиции.