Азаров говорит, что будет прислушаться к замечаниям

Кабинет Министров будет реагировать на негативную информацию о своей деятельности, если будет подтверждена ее достоверность.
Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров.
«Реакция на каждую негативную информацию у правительства будет, но для этого информация должна быть достоверной», - сказал глава правительства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о нехватке лекарственных препаратов для аллергиков.
Он также отметил, что при проверке эта информация не подтвердилась.