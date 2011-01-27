Азаров говорит, что будет прислушаться к замечаниям

Кабинет Министров будет реагировать на негативную информацию о своей деятельности, если будет подтверждена ее достоверность.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров.

«Реакция на каждую негативную информацию у правительства будет, но для этого информация должна быть достоверной», - сказал глава правительства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о нехватке лекарственных препаратов для аллергиков.

Он также отметил, что при проверке эта информация не подтвердилась.