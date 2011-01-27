Свободовца задержали из-за оружия, а не из-за политика - МВД

Никаких политических мотивов в задержании главы Березанской городской организации ВО «Свобода» Владимира Сивака нет. Об этом «Главреду» сообщили в ОСО ГУМВС Украины в м. Киеве.

Отмечается, что Сивак задержан в рамках уголовное дело, расследуемого Днепровского райуправления киевской милиции. Так, в июле прошлого года в одно из столичных кафе ворвались около 20 человек, которые похитили двух граждан Украины - уроженцев Армении. Только через 2 дня заложники были освобождены.

В рамках расследования этого дела и на основании санкции Днепровского суда 26 января в помещении Владимира Сивака проводился обыск. В присутствии понятых у него была найдена незарегистрированная охотничья винтовка, 35 зарядов, 20 электродетонаторов, которые «свободовец» хранил без каких-либо разрешений.

Предварительное исследование изъятого подтвердило, что ружье является нарезным огнестрельным оружием, а детонаторы принадлежат к категории взрывоопасных устройств. В связи с этим против Владимира Сивака возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Он задержан, находится в ИВС. В ближайшее время суд определит относительно него меру меры пресечения.

Напомним, 26 января ВО «Свобода» распространила информацию о задержании председателя Березанской райорганизации партии в Киевской области Владимира Сивака. Отмечалась, что в доме Сивака был осуществлен обыск, а в потом его увезли в неизвестном направлении.